Билет на выставку стоит 200 рублей а при групповом посещение действует скидка 20% сколько школьников сможет посетить выставку если родительский комитет выделил 2300 рублей

200*0,2=40 руб. скидка с одного билета 200-40=160 руб. стоит один билет со скидкой 2300/160=14,38 денег хватит на 14 билетов и ещё останется сдача 60 руб. (2300-14*160) Ответ: 14 школьников смогут посетить выставку.