Билл и Джек живут в одной комнате. Когда Билл ушёл на работу утром, Джек ещё дремал. Когда Билл вернулся с работы, Джек лежал на полу в луже воды мёртвый, и окно было открыто. Восстановите события.

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Билл и Джек живут в одной комнате. Когда Билл ушёл на работу утром, Джек ещё дремал. Когда Билл вернулся с работы, Джек лежал на полу в луже воды мёртвый, и окно было открыто. Восстановите события.

Автор: Гость