Биология. Ребята, помогите пожалуйста:) Спинномозговые нервы в нервной системе ч??ловека относятся к ее... 1) центральному отделу 2) подкорковым ядрам 3) периферическому отделу 4) коре больших полушарий

Биология

Биология. Ребята, помогите пожалуйста:) Спинномозговые нервы в нервной системе ч??ловека относятся к ее... 1) центральному отделу 2) подкорковым ядрам 3) периферическому отделу 4) коре больших полушарий

Автор: Гость