Биология. Ребята, помогите пожалуйста:) Спинномозговые нервы в нервной системе ч??ловека относятся к ее... 1) центральному отделу 2) подкорковым ядрам 3) периферическому отделу 4) коре больших полушарий

Биология
Биология. Ребята, помогите пожалуйста:) Спинномозговые нервы в нервной системе ч??ловека относятся к ее... 1) центральному отделу 2) подкорковым ядрам 3) периферическому отделу 4) коре больших полушарий
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) периферический отдел
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