Биссектриса угла А параллелограмма АВСД делит сторону ВС на отрезки ВК и КС,равные соответственно 8 см и 4 см.Найдите периметр параллелограмма.(Подробно пожалуйста и с рисунком:*)
Геометрия
Биссектриса угла А параллелограмма АВСД делит сторону ВС на отрезки ВК и КС,равные соответственно 8 см и 4 см.Найдите периметр параллелограмма.(Подробно пожалуйста и с рисунком:*)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BAE=ABE S=BE*BC=12BE; cos30=AE/BE AE=cos30*BE AE=(3^0.5/2)*4=4*3^0.5 S=(4*3^0.5)*12=48*3^0.5 ^0.5 - КОРЕНЬ
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