Биссектриса угла А параллелограмма АВСД делит сторону ВС на отрезки ВК и КС,равные соответственно 8 см и 4 см.Найдите периметр параллелограмма.(Подробно пожалуйста и с рисунком:*)

Геометрия

Биссектриса угла А параллелограмма АВСД делит сторону ВС на отрезки ВК и КС,равные соответственно 8 см и 4 см.Найдите периметр параллелограмма.(Подробно пожалуйста и с рисунком:*)

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