Биссектрисы углов трапеции, прилежащих к боковой стороне CD, пересекаются в точке О. Найдите расстояние от точки О до середины отрезка CD, если CD=12см

<OCD +<ODC =<C/2 +<D/2 =(<C +<D)/2 =180°/2 =90°<COD =90 °. * * * или одно и тоже <BCD/2 +<ADC/2 =(<BCD +<ADC)/2 =180°/2=90° т.к. <BCD +<ADC =180° как сумма внутренних односторонних углов BC| |AD, а CD секущая Пусть М середина стороны CD , но медиана приведенная к гипотенузе равно половине гипотенузы , т.е. OM =CD/2 .