Бизнесмен соловьев выезжает из москвы в санкт петербург на деловую встречу. которая назначена на 10:00 в таблице дано расписание нлчных поездов масква-санкт-петербург
Математика
Бизнесмен соловьев выезжает из москвы в санкт петербург на деловую встречу. которая назначена на 10:00 в таблице дано расписание нлчных поездов масква-санкт-петербург
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер поезда 016А, отправление из Москвы в 01.00 прибытие в Санкт- Петербург в 8.38.
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