"Благородный муж винит себя, малый человек винит других ."аргументы помогите написать,пожалуйста
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"Благородный муж винит себя, малый человек винит других ."аргументы помогите написать,пожалуйста
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Гость:
Я так считаю..
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