Блин может ктонибудь поможет? молотком ударяют по шляпке гвоздя площадью 3 мм(квадратных) с силой 10 Н. Каково при этом давление молотка на гвоздь ток пожалуйста с пеерводом в систему си и с формулой а то одна тройка по физи...

Физика

Блин может ктонибудь поможет? молотком ударяют по шляпке гвоздя площадью 3 мм(квадратных) с силой 10 Н. Каково при этом давление молотка на гвоздь ток пожалуйста с пеерводом в систему си и с формулой а то одна тройка по физике может быть, плес

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