Блин может ктонибудь поможет? молотком ударяют по шляпке гвоздя площадью 3 мм(квадратных) с силой 10 Н. Каково при этом давление молотка на гвоздь ток пожалуйста с пеерводом в систему си и с формулой а то одна тройка по физи...
Физика
Блин может ктонибудь поможет? молотком ударяют по шляпке гвоздя площадью 3 мм(квадратных) с силой 10 Н. Каково при этом давление молотка на гвоздь ток пожалуйста с пеерводом в систему си и с формулой а то одна тройка по физике может быть, плес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: S=3 мм²=0,000003 м² F=10 H Найти: p - ? Решение: p=F:S p=10:0,000003= 3333333 Па или 333кПа
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