Блин помогите пожалуйста срочно надо на завтра сочинение по литературе lt;в чем ??оциальная опасность хлестаковщины? gt;

Литература
Блин помогите пожалуйста срочно надо на завтра сочинение по литературе lt;в чем ??оциальная опасность хлестаковщины? gt;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хлестаковщина - явление в обществе  не редкое и довольно опасное. Хлестаковщина была во все времена, нередко можно увидеть ее и в современном обществе, каждому человеку от части присущи качества Хлестакова. Но если они не пересекают умеренных границ то это нормально и вполне безопасно.
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