Блин ребят помогите решить с дано и решением)))) двигаясь со скоростью 36км/ч,мотоц??клист преодолел расстояние между двумя населёнными пунктами за 20минут. определите, сколько времени ему понадобиться на обратный путь, если о...

Физика

Блин ребят помогите решить с дано и решением)))) двигаясь со скоростью 36км/ч,мотоц??клист преодолел расстояние между двумя населёнными пунктами за 20минут. определите, сколько времени ему понадобиться на обратный путь, если он будет двигаться со скоростью 48км/ч.

Автор: Гость