Блин ребят помогите решить с дано и решением)))) двигаясь со скоростью 36км/ч,мотоц??клист преодолел расстояние между двумя населёнными пунктами за 20минут. определите, сколько времени ему понадобиться на обратный путь, если о...
Физика
Блин ребят помогите решить с дано и решением)))) двигаясь со скоростью 36км/ч,мотоц??клист преодолел расстояние между двумя населёнными пунктами за 20минут. определите, сколько времени ему понадобиться на обратный путь, если он будет двигаться со скоростью 48км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: S=36 км/ч t=20 мин v2=48 км/ч Найти: t2-? Решение: 20 мин - 1/3 ч 1) 36: 1/3=12 (км) - расстояние между населёнными пунктами 2) 12:48=1/4 (ч) - потребуется на обратный путь, т.е. 15 мин ответ: 15 минут
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