Блицопрос. Б)14человек разместились в двухместные лодки .сколько лодок понадобило??ь?В) у альпинизм 18 м ткани. на пошив одного платья она израсходовала 3м ткани. сколько платьев сила портниха ? г) в 5одинаковых банках 20л сока...
Математика
Блицопрос. Б)14человек разместились в двухместные лодки .сколько лодок понадобило??ь?В) у альпинизм 18 м ткани. на пошив одного платья она израсходовала 3м ткани. сколько платьев сила портниха ? г) в 5одинаковых банках 20л сока. сколько литров сока в каждой банке? д) веревку длиной 12 м разрезали на 3 одинаковые части. сколько метров веревки в каждой части?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 14/2=7 лодок в) 18/3=6 платьев г) 20/5=4 литра д)12/3=4 метра
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