Блицопрос. Б)14человек разместились в двухместные лодки .сколько лодок понадобило??ь?В) у альпинизм 18 м ткани. на пошив одного платья она израсходовала 3м ткани. сколько платьев сила портниха ? г) в 5одинаковых банках 20л сока...

Математика

Блицопрос. Б)14человек разместились в двухместные лодки .сколько лодок понадобило??ь?В) у альпинизм 18 м ткани. на пошив одного платья она израсходовала 3м ткани. сколько платьев сила портниха ? г) в 5одинаковых банках 20л сока. сколько литров сока в каждой банке? д) веревку длиной 12 м разрезали на 3 одинаковые части. сколько метров веревки в каждой части?.

Автор: Гость