БЛИЦтурнир Проверка на ум , мышление , сообразительность. Автобус ехал 2 ч со скоростью c км/ч и 3 ч со скоростью b км/ч. Какое расстояние проехал автобус ? Самолет пролетел за 2 ч y км. Какое расстояние он пролетел за 5 ч...

Математика

БЛИЦтурнир Проверка на ум , мышление , сообразительность. Автобус ехал 2 ч со скоростью c км/ч и 3 ч со скоростью b км/ч. Какое расстояние проехал автобус ? Самолет пролетел за 2 ч y км. Какое расстояние он пролетел за 5 ч, если будет лететь с той же скоростью ? Теплоход проплыл вниз по реке x км за 3 ч, а на обратный путь он затратил 4 ч. На сколько меньше была его скорость на обратном пути? Примеры(деление) 2544015:35, 16514:718, 2924:68, 136576:64, 710278:91, 15830:293

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