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Близкие по смыслу слова к понятию горизонт
Близкие по смыслу слова к понятию горизонт
Ответ(ы):
Ответил Гость:
"Горизонты" это множественное число понятия горизонт)
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