Блокнот стоит 4 рубля и ручка 3 рубля. Продавцу протянули 9 рублей, так как ни точную сумму, ни сумму меньше он дать не смог. Продавец дал сдачу 2 рубля. Могло ли такое быть? Почему? (Записывайте не только ответ, свои рассужден...

Математика

Блокнот стоит 4 рубля и ручка 3 рубля. Продавцу протянули 9 рублей, так как ни точную сумму, ни сумму меньше он дать не смог. Продавец дал сдачу 2 рубля. Могло ли такое быть? Почему? (Записывайте не только ответ, свои рассуждения пожалуйста)

Автор: Гость