Блокнот стоит 4 рубля и ручка 3 рубля. Продавцу протянули 9 рублей, так как ни точную сумму, ни сумму меньше он дать не смог. Продавец дал сдачу 2 рубля. Могло ли такое быть? Почему? (Записывайте не только ответ, свои рассужден...

Математика
Блокнот стоит 4 рубля и ручка 3 рубля. Продавцу протянули 9 рублей, так как ни точную сумму, ни сумму меньше он дать не смог. Продавец дал сдачу 2 рубля. Могло ли такое быть? Почему? (Записывайте не только ответ, свои рассуждения пожалуйста)
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Ответ(ы):
Гость:
1)4+3=7(р.) 2)9-7=2(р.) Ответ:продавец сдал сдачу 2 рубля.
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