(bn)- геометрическая прогрессия, знаменатель который равен 2, а b1=-3/4. Найдите сумму п??рвых шести её членов
Математика
(bn)- геометрическая прогрессия, знаменатель который равен 2, а b1=-3/4. Найдите сумму п??рвых шести её членов
Ответ(ы):
Гость:
Q=2 S6=-3/4(2^6-1)/6-1=-189/20
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