(bn)- геометрическая прогрессия, знаменатель который равен 2, а b1=-3/4. Найдите сумму п??рвых шести её членов

Математика

(bn)- геометрическая прогрессия, знаменатель который равен 2, а b1=-3/4. Найдите сумму п??рвых шести её членов

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