(bn)- геометрическая прогрессия, знаменатель равен 3, b1= 1/9. Найти сумму 1- ых пяти её членов
Алгебра
(bn)- геометрическая прогрессия, знаменатель равен 3, b1= 1/9. Найти сумму 1- ых пяти её членов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
q = 3 b5=b1*q^4=9 S5=b1*(q^5 - 1)/q-1= 1/9*(3^5-1)/3-1=1/9*242/2=121/9=13 4/9
Гость:
[latex]S_{5}=\frac{b_{1}*(q^{n}-1)}{q-1}=\frac{b_{1}*(q^{5}-1)}{q-1}=\frac{\frac{1}{9}*(3^{5}-1)}{3-1}=\\ =\frac{\frac{1}{9}*242}{2}=\frac{1}{9}*121= \frac{121}{9}=13\frac{4}{9} [/latex]
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