Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 34, а основание равно 60. Найдите площадь этого треугольника
Геометрия
Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 34, а основание равно 60. Найдите площадь этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведём медиану (то есть она же высота) к основанию. По теореме Пифагора высота будет равна V(34^2-30^2)=16 Площадь равна 60*16/2=480
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