Бо­ко­вая сто­ро­на рав­но­бед­рен­но­го тре­уголь­ни­ка равна 34, а ос­но­ва­ние равно 60. Най­ди­те пло­щадь этого тре­уголь­ни­ка

Геометрия
Бо­ко­вая сто­ро­на рав­но­бед­рен­но­го тре­уголь­ни­ка равна 34, а ос­но­ва­ние равно 60. Най­ди­те пло­щадь этого тре­уголь­ни­ка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведём медиану (то есть она же высота) к основанию. По теореме Пифагора высота будет равна V(34^2-30^2)=16  Площадь равна  60*16/2=480
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