Бочка вмещает в 9 раз больше воды чем четыре ведра .сколько воды было в бочке ? если в 1 ведре 8 литров

Математика

Бочка вмещает в 9 раз больше воды чем четыре ведра .сколько воды было в бочке ? если в 1 ведре 8 литров

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