Бочка вмещает в 9 раз больше воды чем четыре ведра .сколько воды было в бочке ? если в 1 ведре 8 литров
Математика
Бочка вмещает в 9 раз больше воды чем четыре ведра .сколько воды было в бочке ? если в 1 ведре 8 литров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9·8≈72 литра Ответ·,в бочке 72 литра воды
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