Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на 7:00 а другого на 5 часов Кака?? часть горючего останется от полной бочки после 2 часов работы 1 двигателя и 3 часов работы второго двигателя

Гость: Гость:

1 - вся бочка 1/7 часть бочки расходуется при 1 часе работы первого двигателя 1/5 часть бочки расходуется при 1 часе работы второго 1/7*2=2/7 часть бочки израсходуется при 2-х часах работы первого 1/5*3=3/5 часть бочки израсходуется при 3-х часах работы второго 2/7+3/5=10/35+21/35=31/35 часть израсходуется при совместных 2-х часах работы первого и 3-х часах работы второго 1-31/35=35/35-31/35=4/35 (часть)(останется в бочке после работы двух двигателей - 2 часа первый и 3 часа второй) Если отдельно работали, то: 1-2/7=7/7-2/7=5/7 (часть) (останется в бочке после 2-х часов работы первого) 1-3/5=5/5-3/5=2/5 (часть) (останется в бочке после 3-х часов работы второго)