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Богатства отданные людям про пожарных
Богатства отданные людям про пожарных
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Многие пожарные отдали свои жизни ради спасения других людей,лесов
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