Боже! и он застыдился, и вследствие того помолодел и помилел! Все подпрыгивает, все "хи-хи-хи" да "ха-ха-ха". Не то, что прежде "го-го-го" да "ге-ге-г е"! Не то, что прекрасный !шум : это я башкой об стенку бум-бум-бу...

Боже! и он застыдился, и вследствие того помолодел и помилел! Все подпрыгивает, все "хи-хи-хи" да "ха-ха-ха". Не то, что прежде "го-го-го" да "ге-ге-г е"! Не то, что прекрасный !шум : это я башкой об стенку бум-бум-бум! И смех и шум, и смех и шум! А я стою - и ни бум-бум! А вы- бум бум? Если мне не хватит в пистолете пуль, привяжу на шею камень и буль-буль-буль! В деревне книги стал читать.-Вот молодость!....-читать!...а после хвать прочитайте и объясните с какой целью использованы междометия определите их значение и синтаксическую роль