Богослужебные название дня в которые каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит чудою схождения благодатного огня:А.Благовещение Пре святой Багородицы,Б. Великая Суббота,В.Кр...

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Богослужебные название дня в которые каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит чудою схождения благодатного огня:А.Благовещение Пре святой Багородицы,Б. Великая Суббота,В.Крестопоклонная неделя,Г.Торжество Православия.

Автор: Гость