Болотные птицы первыми тронулись в путь. Подчеркнуть главные члены предложения и указать их части речи.

Русский язык
Болотные птицы первыми тронулись в путь. Подчеркнуть главные члены предложения и указать их части речи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы-подлежащие(одной чертой) выражено сущ тронулись- сказуемое(двумя чертами) выражено глаголом
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