Болотные птицы первыми тронулись в путь. Подчеркнуть главные члены предложения и указать их части речи.
Русский язык
Болотные птицы первыми тронулись в путь. Подчеркнуть главные члены предложения и указать их части речи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы-подлежащие(одной чертой) выражено сущ тронулись- сказуемое(двумя чертами) выражено глаголом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите в каждом ряду слов одно лишнее и объясните свой выбор: 1)дрожать,визжать,угрожать,дребезжать 2)великанша,копуша,вахтерша,мамаша
Математика