Больше меньше либо равно. 8000 кг 8 т; 350 кг 3ц; 350 м 3500 см; 7 т 120кг 71 200 кг; 6 кг 49 г 6 кг 48 г; 6 м 40 мм 640 мм.
Математика
Больше меньше либо равно. 8000 кг 8 т; 350 кг 3ц; 350 м 3500 см; 7 т 120кг 71 200 кг; 6 кг 49 г 6 кг 48 г; 6 м 40 мм 640 мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8.000=8 т 350 кг > 3 ц 350 м > 3.500 см 7 т 120 кг < 71.200 кг 6 кг 49 г > 6 кг 48 г 6 м 40 мм > 640 мм
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