Больше меньше либо равно. 8000 кг 8 т; 350 кг 3ц; 350 м 3500 см; 7 т 120кг 71 200 кг; 6 кг 49 г 6 кг 48 г; 6 м 40 мм 640 мм.

Математика

Больше меньше либо равно. 8000 кг 8 т; 350 кг 3ц; 350 м 3500 см; 7 т 120кг 71 200 кг; 6 кг 49 г 6 кг 48 г; 6 м 40 мм 640 мм.

Автор: Гость