Большинство клеток имеет ... главные части: наружную ... , которая одевает клетку, ... - небольшое плотное тельце, расположенное в цитоплазме. ...- вставьте пропущенные слова. ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Биология
Большинство клеток имеет ... главные части: наружную ... , которая одевает клетку, ... - небольшое плотное тельце, расположенное в цитоплазме. ...- вставьте пропущенные слова. ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3, оболочку, ядро...
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