Большинство клеток имеет ... главные части: наружную ... , которая одевает клетку, ... - небольшое плотное тельце, расположенное в цитоплазме. ...- вставьте пропущенные слова. ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Биология

Большинство клеток имеет ... главные части: наружную ... , которая одевает клетку, ... - небольшое плотное тельце, расположенное в цитоплазме. ...- вставьте пропущенные слова. ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Автор: Гость