БОЛЬШОЙ ЭКСКАВАТОР за смену выкапывает траншею длиной 1200м, копая по 210м\ч. Маленьк??й экскаватор работает с производительностью 70 м\ч. Траншею какой длины выкапывает маленький экскаватор за смену?

Математика

БОЛЬШОЙ ЭКСКАВАТОР за смену выкапывает траншею длиной 1200м, копая по 210м\ч. Маленьк??й экскаватор работает с производительностью 70 м\ч. Траншею какой длины выкапывает маленький экскаватор за смену?

Автор: Гость