БОЛЬШОЙ ЭКСКАВАТОР за смену выкапывает траншею длиной 1200м, копая по 210м\ч. Маленьк??й экскаватор работает с производительностью 70 м\ч. Траншею какой длины выкапывает маленький экскаватор за смену?
Математика
БОЛЬШОЙ ЭКСКАВАТОР за смену выкапывает траншею длиной 1200м, копая по 210м\ч. Маленьк??й экскаватор работает с производительностью 70 м\ч. Траншею какой длины выкапывает маленький экскаватор за смену?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький экскаватор работает в 3 раза менее эффективно 120/70=3 Соответственно 1200/3 = 400
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