Большущее за помощь!!! Но у меня еще есть вопросы. Пример:9кг.50г.-6кг.800г...У одних равняется 2кг.700г.,а у других 2кг.250г. 7м.-6дм.8см.решение Если не затруднит ,то поподробнее

Математика
Большущее за помощь!!! Но у меня еще есть вопросы. Пример:9кг.50г.-6кг.800г...У одних равняется 2кг.700г.,а у других 2кг.250г. 7м.-6дм.8см.решение Если не затруднит ,то поподробнее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом случае перевести все в граммы: 9 кг 50 г = 9050 г, 6кг 800 г = 6800 г. Теперь просто вычитаем: 9050-6800=2250 г=2 кг 250 г. Во втором случае переводим все в см: 7 м = 700 см 6 дм 8 см = 68 см 700-68=632 см=6 м 32 см
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