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Большая страна,граничащая только с Калининградской областью России?
Большая страна,граничащая только с Калининградской областью России?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Это Польская республика граничит с Калининградской обл! страна большая
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