Боря купил 4 книги.Все книги без первой стоят 42 рубля,без второй-40 рублей,без треть??й-38 рублей,без четвёртой-36 рублей.Сколько стоит каждая книга?
Математика
Боря купил 4 книги.Все книги без первой стоят 42 рубля,без второй-40 рублей,без треть??й-38 рублей,без четвёртой-36 рублей.Сколько стоит каждая книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: (42+40)+(38+36)÷4 так как их четыре. =39. Ответ:Каждая книга стоит 39 рублей.
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