Борода Петра растет удлинилась на одну пятую дюйма в неделю предположим что она б??дет расти на протяжении всей его жизни какой длинный будет борода если Пётр не будет бриться 30 лет .

Математика

Борода Петра растет удлинилась на одну пятую дюйма в неделю предположим что она б??дет расти на протяжении всей его жизни какой длинный будет борода если Пётр не будет бриться 30 лет .

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