Борода Петра растет удлинилась на одну пятую дюйма в неделю предположим что она б??дет расти на протяжении всей его жизни какой длинный будет борода если Пётр не будет бриться 30 лет .

Математика
Борода Петра растет удлинилась на одну пятую дюйма в неделю предположим что она б??дет расти на протяжении всей его жизни какой длинный будет борода если Пётр не будет бриться 30 лет .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дюйм 255 мм умножить на 5 равно1275 мм 1275 мм плюс 365 дней умножаем на 30 лет равно 12225
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