Бородинское сражение.Почему Л. Н. Толстой показал значительную часть боя глазами Пьера? Что казалось Пьеру странным? Что сказал Пьеру солдат, стоявший за телегой? Когда Пьер стал яснее понимать слова солдата: «Всем н...

Ну вот?? Бородинское сражение в романе описывается, главным образом, таким, каким его увидел Пьер Безухов. Этот неловкий, добрый и наивный, никогда не видевший войны человек, по замыслу автора, как ребенок, воспринимает разворачивающиеся батальные события, все это для него внове, и оттого нельзя даже усомниться в его правдивости. Ранее Пьер много слышал о роли военного плана, о значимости правильно выбранной позиции. И приехав, он прежде всего пытается разобраться именно в вопросах военной тактики. Л. Н. Толстому нравится наивность героя. Рисуя картину сражения, писатель использует свой излюбленный прием: сначала дает “вид сверху”, а затем — “изнутри”. Именно взгляд Пьера и есть тот самый вид изнутри, война глазами новичка. Дважды Пьер охватывает взглядом все поле Бородина: перед боем и в ходе боя. Но оба раза его неискушенный взгляд подмечает не позицию, а “живую местность”, В начале битвы дается вид с высоты. Пьера поражает вид самого сражения. Перед ним открывается изумительная по красоте и оживлению картина поля битвы, освещенного лучами утреннего солнца. И Пьеру хочется оказаться там, среди солдат. В тот момент, когда герой вступает “в ряды пехотных солдат”, он остро начинает ощущать силу народного патриотизма. Народные и солдатские сцены здесь также даны с точки зрения Пьера. Именно простота и искренность Пьера в этом случае становятся свидетельством великой истины: народ — основная сила русской армии в Бородинской битве. Он слышит солдатские разговоры и не столько умом, сколько сердцем понимает их величественный смысл. Пьер внимательно наблюдает за ополченцами и, как и сам Толстой, видит крайнее напряжение нравственной силы сопротивления русской армии и народа. Вскоре Пьер встречает Андрея Болконского, который теперь уже не служит в штабе, а принимает непосредственное участие в сражении. Он тоже больше не верит в военную науку, но точно знает, что сила народа сейчас велика, как никогда. По его мнению, исход сражения зависит от того чувства, которое живет во всех участниках битвы. И это чувство — народный патриотизм, необъятный подъем которого в день Бородина убеждает Болконского в том, что русские непременно победят. “Завтра, что бы там ни было, — говорит он, — мы обязательно выиграем сражение!”. И с ним совершенно согласен Тимохин, который знает, что солдаты даже отказались пить перед боем водку, потому что это “не такой день”.