Бороться (за что?), рассказывать (кому? о чём?), беспокоить (о ком? о чём?), смеяться (над кем? над чем?), состязаться (с кем? в чём?), помнить (кого? сто? о ком? о чём?), пре дупреждение (чего?), ласковый (с кем?), н...
Бороться (за что?), рассказывать (кому? о чём?), беспокоить (о ком? о чём?), смеяться (над кем? над чем?), состязаться (с кем? в чём?), помнить (кого? сто? о ком? о чём?), пре дупреждение (чего?), ласковый (с кем?), низко (над чём?).
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Что надо делать? скажи