Бороться (за что?), рассказывать (кому? о чём?), беспокоить (о ком? о чём?), смеяться (над кем? над чем?), состязаться (с кем? в чём?), помнить (кого? сто? о ком? о чём?), пре дупреждение (чего?), ласковый (с кем?), н...

Бороться (за что?), рассказывать (кому? о чём?), беспокоить (о ком? о чём?), смеяться (над кем? над чем?), состязаться (с кем? в чём?), помнить (кого? сто? о ком? о чём?), пре дупреждение (чего?), ласковый (с кем?), низко (над чём?).