брат купил 6 конфет А сестра 3 такие же конфеты какова цена одной конфеты если все конфеты стоят 63 руб. фломастер 3 раза дороже карандаша но в 2 раз дешевле книги Сколько стоит фломастер и книга если цена карандаша 6 руб. н...
Математика
брат купил 6 конфет А сестра 3 такие же конфеты какова цена одной конфеты если все конфеты стоят 63 руб. фломастер 3 раза дороже карандаша но в 2 раз дешевле книги Сколько стоит фломастер и книга если цена карандаша 6 руб. нарисует тем она поможет решить задачу для детского сада купили 24 лопатки мечей в 8 раз меньше чем лопаток а формочек в два раза больше чем лопаток и мячей сколько денег заплатили за формочки если их цена 10 руб. на 150 руб. Мама купила 3 кг яблок по 20 руб. за кг и 2 кг груш На сколько дешевле один кг яблок чем 1 кг груш
Ответ(ы):
Гость:
1. 1) 6+3=9 конфет всего 2) 63:9=7 руб. одна конфета 2. книга в 2 раза >фломастер в 3 раза>карандаш 1) 6*3=18 руб. стоит фломастер 2) 18*2=36 руб. стоит книга 4. 1) 3*20=60руб. за 3кг яблок 2) 150-60=90 руб. за 2 кг груш 3) 90:2=45руб. стоит 1кг груш 4) 45-20= на 25 руб 1кг яблок дешевле 1кг груш
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