брат купил 6 конфет А сестра 3 такие же конфеты какова цена одной конфеты если все конфеты стоят 63 руб. фломастер 3 раза дороже карандаша но в 2 раз дешевле книги Сколько стоит фломастер и книга если цена карандаша 6 руб. н...

Математика

брат купил 6 конфет А сестра 3 такие же конфеты какова цена одной конфеты если все конфеты стоят 63 руб. фломастер 3 раза дороже карандаша но в 2 раз дешевле книги Сколько стоит фломастер и книга если цена карандаша 6 руб. нарисует тем она поможет решить задачу для детского сада купили 24 лопатки мечей в 8 раз меньше чем лопаток а формочек в два раза больше чем лопаток и мячей сколько денег заплатили за формочки если их цена 10 руб. на 150 руб. Мама купила 3 кг яблок по 20 руб. за кг и 2 кг груш На сколько дешевле один кг яблок чем 1 кг груш

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