Брат на 2 года старше сестры. Пусть x лет - возраст сестры, а y лет - возраст брата. Запиши формулу зависимости у от х. Составь таблицу и построй график этой зависимости для значений х, удовлетворяющий неравенству 0: больше или равно х больше или равно 5.