Брат на 2 года старше сестры. Пусть x лет - возраст сестры, а y лет - возраст брата. Запиши формулу зависимости у от х. Составь таблицу и построй график этой зависимости для значений х, удовлетворяющий неравенству 0:...
Брат на 2 года старше сестры. Пусть x лет - возраст сестры, а y лет - возраст брата. Запиши формулу зависимости у от х. Составь таблицу и построй график этой зависимости для значений х, удовлетворяющий неравенству 0: больше или равно х больше или равно 5.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть х лет сестре. Тогда брату х+5. Зная, что им вместе 19 лет. Составляем уравнение. х+х+5=19 х+х=19-5 2х=14 х=14:2 х=7 7+5=12 Ответ: брату 12 лет, сестре 7 лет.