Брат сидит в кресле парикмахера и в зеркале перед собой видит отражение часов . Ка?? выглядело это отражение 10 минут назад

Математика

Брат сидит в кресле парикмахера и в зеркале перед собой видит отражение часов . Ка?? выглядело это отражение 10 минут назад

Автор: Гость