Брат сидит в кресле парикмахера и в зеркале перед собой видит отражение часов . Ка?? выглядело это отражение 10 минут назад
Математика
Брат сидит в кресле парикмахера и в зеркале перед собой видит отражение часов . Ка?? выглядело это отражение 10 минут назад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А фотографию или что-нибудь!а то так нельзя решить
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