Бригада лесорубов получили задание заготовить 540 м/3 дров Это задание было выполнено на 120% Сколько кубометров дров заготовили лесорубов?

Математика

Бригада лесорубов получили задание заготовить 540 м/3 дров Это задание было выполнено на 120% Сколько кубометров дров заготовили лесорубов?

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