Бригада лесорубов получили задание заготовить 540 м/3 дров Это задание было выполнено на 120% Сколько кубометров дров заготовили лесорубов?

Математика
Бригада лесорубов получили задание заготовить 540 м/3 дров Это задание было выполнено на 120% Сколько кубометров дров заготовили лесорубов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 540*120=64800 2)64800/100=648
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