Бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров. Известно, что за первый и последний день в сумме бригада покраси-ла 60 метров забора. Определите, сколько дней бр...

Математика

Бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров. Известно, что за первый и последний день в сумме бригада покраси-ла 60 метров забора. Определите, сколько дней бригада маляров красила весь забор.

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