Бригада токорей изготовила в день 250 деталий сколько деталей изготовил эта бригада за 10 днейьпри той же производительносит

Математика
Бригада токорей изготовила в день 250 деталий сколько деталей изготовил эта бригада за 10 днейьпри той же производительносит
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
250*10=2500 за 10дней
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