Бригада токорей изготовила в день 250 деталий сколько деталей изготовил эта бригада за 10 днейьпри той же производительносит
Математика
Бригада токорей изготовила в день 250 деталий сколько деталей изготовил эта бригада за 10 днейьпри той же производительносит
Ответ(ы):
Гость:
250*10=2500 за 10дней
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