Бригада токорей изготовила в день 250 деталий сколько деталей изготовил эта бригада за 10 днейьпри той же производительносит

Математика

Бригада токорей изготовила в день 250 деталий сколько деталей изготовил эта бригада за 10 днейьпри той же производительносит

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