Брикет мороженого размерами 3 см × 6 см × 15 см разрезали на маленькие кусочки, размером 3 см × 3 см × 3 см. Сколько таких кусочков получилось? ОЧЕНЬ(!) срочно

Математика
Брикет мороженого размерами 3 см × 6 см × 15 см разрезали на маленькие кусочки, размером 3 см × 3 см × 3 см. Сколько таких кусочков получилось? ОЧЕНЬ(!) срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*6*15=270 3*3*3=27 270/27=10 Ответ: 10 кусочков
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