Брикет мороженого размерами 3 см × 6 см × 15 см разрезали на маленькие кусочки, размером 3 см × 3 см × 3 см. Сколько таких кусочков получилось? ОЧЕНЬ(!) срочно
Математика
Брикет мороженого размерами 3 см × 6 см × 15 см разрезали на маленькие кусочки, размером 3 см × 3 см × 3 см. Сколько таких кусочков получилось? ОЧЕНЬ(!) срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*6*15=270 3*3*3=27 270/27=10 Ответ: 10 кусочков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
ПОМОГИТЕ. 7 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. ЗАВТРА ТЕСТ! А4. Особенности природы Антарктиды опре??еляются 1. её площадью 2. характером подлёдного рельефа ...
Английский язык
Алгебра