Брикет мороженого размерами 3 см × 6 см × 15 см разрезали на маленькие кусочки, размером 3 см × 3 см × 3 см. Сколько таких кусочков получилось? ОЧЕНЬ(!) срочно

Математика

Брикет мороженого размерами 3 см × 6 см × 15 см разрезали на маленькие кусочки, размером 3 см × 3 см × 3 см. Сколько таких кусочков получилось? ОЧЕНЬ(!) срочно

Автор: Гость