бросают два кубика. Найдите вероятность того, что в сумме выпадет ровно 11 очков

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Общее число различных комбинаций, которые могут выпасть = 6^2 = 36. В сумме выпадет 11 очков, если на кубиках выпадут числа: 1) 5 и 6 2) 6 и 5 Итого - 2 варианта с суммой в 11 очков. Находим вероятность: 2/36 = 1/18 = 0,0(5) ~ 0.06 (если округлять до сотых)