Бросают одну игральную кость. Вычислите вероятность события:

Бросают одну игральную кость. Вычислите вероятность события:

Ответ(ы):

Ответил Гость:
I. 1) 3/6 - 50% 2) 2/6 - 100/3 ~ 33.3% 3) 3/6 - 50% 4) невозможно
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