Брусок массой 1.8 кг и шарик массой м связаны между собой невесомой и нерастяжимой нитью. Брусок находиться на плоскости образующей угол 45 градусов с горизонталью.коэффициент трения между поверхностью и телом 0.2 .ч...

Брусок массой 1.8 кг и шарик массой м связаны между собой невесомой и нерастяжимой нитью. Брусок находиться на плоскости образующей угол 45 градусов с горизонталью.коэффициент трения между поверхностью и телом 0.2 .чему равно максимальное значение массы шара при котором брусок с нулевой начальной скоростью начинает движение вниз

Брусок массой m=0,2 кг покоится на наклонной плоскости, расположенной под углом =30 к гори- зонту. Коэффициент трения между поверхностями бруска и плоскости равен =0,6. Чему равна сила Так как брусок покоится то на него действуют три силы: сила тяжести, сила реакции опоры и сила трения покоя Fтр + mg +N = 0 ( не забудьте поставить векторы) OX: mg*sina = Fтр Fтр =m*g*sina=0,2*10*0,5=1 Н - отвтет