Брусок вместе с грузом весит 50 ньютонов когда чашка с грузом весит 20 Ньютонов брусок движется по горизонтально установленой доске с ускорением 20см/с2 Определите силу трения. (если можно напишите с пояснениями) заранее спасибо.

Физика

Брусок вместе с грузом весит 50 ньютонов когда чашка с грузом весит 20 Ньютонов брусок движется по горизонтально установленой доске с ускорением 20см/с2 Определите силу трения. (если можно напишите с пояснениями) заранее спасибо.

Автор: Гость