Брусок вместе с грузом весит 50 ньютонов когда чашка с грузом весит 20 Ньютонов брусок движется по горизонтально установленой доске с ускорением 20см/с2 Определите силу трения. (если можно напишите с пояснениями) заранее спасибо.

Физика
Брусок вместе с грузом весит 50 ньютонов когда чашка с грузом весит 20 Ньютонов брусок движется по горизонтально установленой доске с ускорением 20см/с2 Определите силу трения. (если можно напишите с пояснениями) заранее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот вам такое легкое решение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Написати твір за вибором, пов'язаний з твором Мольєра "Міщанин-шляхтич": 1) Бути лю??иною - високе мистецтво; 2) Як не перетворитися на пана Жу...
Ответить
Математика
Как раставлять порядок действий
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста. ГДЕ m=11. n=9.
Ответить
Алгебра
Хелп плеасе срочна .........................................
Ответить
Химия
Найти относительную атомную массу Al(OH)3
Ответить