БУДЬ ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ ХОЧ БИ ОДНЕ що означає запис 2H₂ Визначте валентність ат??мів елементів у сполуках: A5₂O₅, NH₃, CO, Ca₃N₂, SO₃, SiO2, MnO₂, CuSO₄, 5H₂O. Обчисліть відносну молекулярну масу даних речовин. Обчисліть ма...

Химия
БУДЬ ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ ХОЧ БИ ОДНЕ що означає запис 2H₂ Визначте валентність ат??мів елементів у сполуках: A5₂O₅, NH₃, CO, Ca₃N₂, SO₃, SiO2, MnO₂, CuSO₄, 5H₂O. Обчисліть відносну молекулярну масу даних речовин. Обчисліть масу атома Гідрогену . До складу силікатного клею входять речовина , масові частки в якій :Натрію 37,7% , силіцію - 23%, Оксигену - 39,3 %. Встановіть формулу , якщо відносна молекулярна маса дорівнює 122.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу с последним помочь сначала переводишь в единицы из процентов ( то есть делишь цифры в процентах на 100), далее каждое из этих чисел умножаешь на 122( из формулы массовой доли) далее по таблице определяешь атомную массу каждого вещества, там натрия и т. д. и на эту атомную массу тебе надо поделить те числа, которые ты получила умножив на 122 таким образом ты получишь колличество атомов каждого элемента. если непонятно, пиши, скину фотку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение я патриот своей страны
Ответить
Биология
Помогите плиз ДАМ 20 БАЛЛОВ!!!!!'
Ответить
Математика
На координатной прямой От нуля надо считать до единичного отрезка или нет?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение X/2-X/3=2
Ответить
Музыка
Сравни два произведения : "весна священная" Стравинского и "Послеполуденный отдых Фавна" Дебюсси. Что в них является общим, а что- контрастным?
Ответить