БУДЬ ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ ХОЧ БИ ОДНЕ що означає запис 2H₂ Визначте валентність ат??мів елементів у сполуках: A5₂O₅, NH₃, CO, Ca₃N₂, SO₃, SiO2, MnO₂, CuSO₄, 5H₂O. Обчисліть відносну молекулярну масу даних речовин. Обчисліть ма...
Химия
БУДЬ ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ ХОЧ БИ ОДНЕ що означає запис 2H₂ Визначте валентність ат??мів елементів у сполуках: A5₂O₅, NH₃, CO, Ca₃N₂, SO₃, SiO2, MnO₂, CuSO₄, 5H₂O. Обчисліть відносну молекулярну масу даних речовин. Обчисліть масу атома Гідрогену . До складу силікатного клею входять речовина , масові частки в якій :Натрію 37,7% , силіцію - 23%, Оксигену - 39,3 %. Встановіть формулу , якщо відносна молекулярна маса дорівнює 122.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу с последним помочь сначала переводишь в единицы из процентов ( то есть делишь цифры в процентах на 100), далее каждое из этих чисел умножаешь на 122( из формулы массовой доли) далее по таблице определяешь атомную массу каждого вещества, там натрия и т. д. и на эту атомную массу тебе надо поделить те числа, которые ты получила умножив на 122 таким образом ты получишь колличество атомов каждого элемента. если непонятно, пиши, скину фотку
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