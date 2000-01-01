Будь ласка допоможiть...... потрiбно на завтра....задача..... у лотереï розiгруэться 5 ав??омобiлiв, 12 мотоциклiв, 25 телевiзорiв. Усього випущено 4000 лотерейних бiлетiв . Яка ймовiрнiстькупивши один бiлет: 1) виграти мотойик...
Математика
Будь ласка допоможiть...... потрiбно на завтра....задача..... у лотереï розiгруэться 5 ав??омобiлiв, 12 мотоциклiв, 25 телевiзорiв. Усього випущено 4000 лотерейних бiлетiв . Яка ймовiрнiстькупивши один бiлет: 1) виграти мотойикл; 2) виграти який небуть приз; 3) не виграти жодного призу? Будь ласка поможiть..... даю 15 балiв......
Ответ(ы):
Гость:
Ймовірність виграти мотоцикл - 3 к 1000, ймовірність виграти який небудь приз - 21 к 2000, ймовірність не виграти нічого 1979 к 2000
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