Будь внимателен! найди и подчеркни парные согласные в корне слова. подбери провер??чные слова. 1) Сапог-сапоги. сноп.груздь.дуб.гриб.дождь.бег.сосед.2)Шубка-шубочка.березка.голубка.коробка.рыбка.тропка.шутка
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Будь внимателен! найди и подчеркни парные согласные в корне слова. подбери провер??чные слова. 1) Сапог-сапоги. сноп.груздь.дуб.гриб.дождь.бег.сосед.2)Шубка-шубочка.березка.голубка.коробка.рыбка.тропка.шутка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сапог парная согласная п,сноп парня согласная п,груздь парная согласная д,дуб парная согласная г и б,
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