Будь внимателен! найди и подчеркни парные согласные в корне слова. подбери провер??чные слова. 1) Сапог-сапоги. сноп.груздь.дуб.гриб.дождь.бег.сосед.2)Шубка-шубочка.березка.голубка.коробка.рыбка.тропка.шутка

Русский язык

Будь внимателен! найди и подчеркни парные согласные в корне слова. подбери провер??чные слова. 1) Сапог-сапоги. сноп.груздь.дуб.гриб.дождь.бег.сосед.2)Шубка-шубочка.березка.голубка.коробка.рыбка.тропка.шутка

Автор: Гость