будем в прятке.Мы играть.Небо звёзды.Луг цветы-Ты поцди-ка Поводи! Рас____, _____,Четыре, Рас, два, три,__________, ______! _______, ______, восемъ, девятъ, деятъ!

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будем в прятке.Мы играть.Небо звёзды.Луг цветы-Ты поцди-ка Поводи! Рас____, _____,Четыре, Рас, два, три,__________, ______! _______, ______, восемъ, девятъ, деятъ!

Автор: Гость