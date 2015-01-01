будем в прятке.Мы играть.Небо звёзды.Луг цветы-Ты поцди-ка Поводи! Рас____, _____,Четыре, Рас, два, три,__________, ______! _______, ______, восемъ, девятъ, деятъ!

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будем в прятке.Мы играть.Небо звёзды.Луг цветы-Ты поцди-ка Поводи! Рас____, _____,Четыре, Рас, два, три,__________, ______! _______, ______, восемъ, девятъ, деятъ!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз,два, три,Четыре,пять, Раз,два,три,четыре,пять! Шесть,семь,восемь,девять,десять!
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