Будет ли находиться в равновесии рычаг с F1= 3H и F2=4H. Помогите пожалуйста.

Будет ли находиться в равновесии рычаг с F1= 3H и F2=4H. Помогите пожалуйста.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Смотря как расположена точка опоры .
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