Буду очень благодарен. знак / означает-дробь. Напишите пожалуйста подробный отве??. a) 1 целая 1/2 - 2/3=... б) 1 целая 1/8-1/4=... г) 1 целая(перестану писать "целая") 2/3 - 5/6=... д) 2 3/10 -4/15 Спасибо в заранее

Математика

Буду очень благодарен. знак / означает-дробь. Напишите пожалуйста подробный отве??. a) 1 целая 1/2 - 2/3=... б) 1 целая 1/8-1/4=... г) 1 целая(перестану писать "целая") 2/3 - 5/6=... д) 2 3/10 -4/15 Спасибо в заранее

Автор: Гость