Будь ласка допоможіть мені!! Срочно!! Треба скласти невелике висловлювання з єлементами опису місцевості де ви народилися!!!! Місто Харьків, Україна

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Моє місто Харків! Я народилися у прекрасному місті Харкові. Це чудове та гарне місце. Я думаю,що буду жити тут все своє життя . Я не думаю я точно це знаю.Харків-це одне з найбільших міст з України.Його ще називають першою столицею.Завдяки героїчному трудовому подвигу харків*ян місто було піднято з руїн. Харківщина для мене- рідний край,моя Україна,величезна та близька серцю Батьківщина. Я народилася і живу у Першій Столиці- Харькові і дуже пишаюсь цим. Моє місто- найкраще у світі.